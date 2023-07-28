Польща терміново збільшить свою армію

У польській армії буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох

У сусідній із Польщею Білорусі активізувалися «вагнерівці»

Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, повідомляє Polskie Radio.

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За словами Качинського, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною. «Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія», – розповів він.

Качинський також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

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Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу.

До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.

Глава міноборони Польщі готовий дати відсіч провокаціям зі боку режиму Путіна та Лукашенка – Польща готується захищати Сувальський коридор.

США заявили, що у разі реальної загрози Сполучені Штати захищатимуть територію Польщі, яка є країною НАТО.

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Зауважимо, у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

Раніше за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформували, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Інші ж поїхали разом із Пригожиним до Білорусі.