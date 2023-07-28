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Польща терміново збільшить свою армію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Польща терміново збільшить свою армію
У польській армії буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох
фото з відкритих джерел

У сусідній із Польщею Білорусі активізувалися «вагнерівці»

Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, повідомляє Polskie Radio.

За словами Качинського, у країні буде створено сім дивізій замість нинішніх трьох, шість із них будуть бойовими, а сьома – резервною. «Ми відновлюємо військові частини, створюємо нові. Зараз створюється нова – шоста дивізія», – розповів він.

Качинський також наголосив, що Варшава прагне створити сильну сухопутну армію Європи, щоб стати щитом східного флангу НАТО.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив нападом «вагнерівців» на Польщу.

До слова, реакція поляків у мережі на цей маразм від білоруського диктатора не була одностайною. Чимало з них сприйняли ці слова за чисту монету.

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США заявили, що у разі реальної загрози Сполучені Штати захищатимуть територію Польщі, яка є країною НАТО.

Зауважимо, у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

Раніше за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформували, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Інші ж поїхали разом із Пригожиним до Білорусі.

Читайте також: Аналітики ISW пояснили, як Лукашенко хоче використати «Вагнер»
Теги: Польща ПВК Вагнера Білорусь армія

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