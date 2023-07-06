Напруга довкола ЗАЕС: Білий дім зробив заяву

Речниця Білого дому заявила, що продовження окупації росіянами ЗАЕС несе загрозу

США продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції, окупованої Збройними силами Російської Федерації. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на пресбрифінгу 5 липня.

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Коментуючи інформацію про те, що росіяни розмістили предмети, що нагадують вибухівку, на даху Запорізької АЕС, Жан-П'єр сказала, що США не зв'язувалися з цього приводу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією на електростанції. Це те, що, очевидно, ми робили протягом деякого часу», –заявила Карін Жан-П'єр.

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Водночас спікерка відмовилася говорити, чи підтримують у Білому домі законопроєкт, згідно з яким, будь-які ядерні опади, зокрема внаслідок ушкодження Запорізької атомної електростанції, мають привести в дію Статтю 5 НАТО.

«Ми дуже чітко заявили, що окупація Росією цього заводу небезпечна, і поблизу цього заводу не повинно бути бойових дій», – підсумувала Жан-П'єр.

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія росіян на Запорізькій атомній електростанції цілком ймовірна. Українська влада та військові ретельно стежать за ситуацією.

Фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування.

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Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Також Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки.

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