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Сікорський оцінив можливість нападу Путіна на Польщу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сікорський оцінив можливість нападу Путіна на Польщу
Путін реагує тільки на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили, каже очільник МЗС Польщі
фото з відкритих джерел

«Або ми маємо переможену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею», – сказав очільник польського МЗС

У Польщі «анітрохи не здивуються», якщо РФ наважиться напасти на країну. Таку думку висловив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Bild.

«Росія багато разів нападала на Польщу за 500 років нашої історії. Тому ми анітрохи не здивуємось. Росія програє, тому що ми, Захід, набагато сильніші за Росію. Сьогодні Україна бореться не сама. На відміну від минулих років, ми не боротимемося поодинці», – сказав він.

Водночас, за його словами, німецьких політиків схоже, влаштовує, що Росія буде готова до нападу лише через чотири-п'ять років, а на той час буде готова й Німеччина.

«Путін реагує тільки на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили», – додав очільник МЗС Польщі.

Він заявив, що війни ніколи не йдуть в одному напрямку, їхній приплив і відплив час від часу змінюються.

«У нас є вибір: або ми маємо перемо жену російську армію за межами України, або російську армію, що перемогла, на кордоні з Польщею. І тоді Путін вчинить так само, як Гітлер вчинив із Чехословаччиною: він візьме промисловість та людей в Україні та мобілізує їх для продовження війни. Краще зупинити Путіна в Україні, за 500-700 км звідси», – вказано у повідомленні.

Раніше глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися. 

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. 

До слова, Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».

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Теги: росія Німеччина путін промисловість Україна Польща міністр

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