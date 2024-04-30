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Стало відомо, скільки коштів принесло Україні розблокування кордону з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, скільки коштів принесло Україні розблокування кордону з Польщею
Польські фермери розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною
фото з відкритих джерел

Усього за квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці

Зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Усього за квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці, що на 6,3 млрд грн більше за планові показники.

Нагадаємо, польські фермери припинили блокування всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Прикордонники додали, що на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Раніше 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

До слова, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

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Теги: гроші Польща пункт пропуску Державна податкова служба Данило Гетманцев депутат кордон

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