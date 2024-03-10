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У Європі активізувалася російська агентура. Швейцарська розвідка назвала мету Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Європі активізувалася російська агентура. Швейцарська розвідка назвала мету Путіна
Швейцарія слугує основним координаційним центром для російських розвідувальних операцій
фото з відкритих джерел

Низка європейських країн видворила велику кількість російських дипломатів-шпигунів

Швейцарська розвідка фіксує активізацію російської агентури в Європі. А Швейцарія слугує основним координаційним центром для російських розвідувальних операцій. Про це повідомляє Swiss Info.

Нещодавній скандал з підслуханою росіянами розмовою німецьких офіцерів став найкращим доказом того, що Росія знову активізувала свою розвідувальну діяльність в Європі. Це підтвердила і прессекретарка Федеральної розвідслужби Швейцарії Соня Маргеліст.

Однак, у той час, коли низка європейських країн видворила велику кількість російських дипломатів-шпигунів, Швейцарія утрималась від такого кроку. Водночас, як зазначають в розвідслужбі, протидія російській агентурі залишається одним з головних напрямків роботи швейцарських спецслужб.

За словами колишнього очільника розвідслужби Швейцарії Петера Реглі, активізація розвідувальної діяльності Росії в Європі є елементом гібридної загрози.

«Мета Путіна – дестабілізація Західної Європи. Це потребує різнобічного збору інформації», – наголосив він.

Раніше польські правоохоронці виявили у обвинуваченого у шпигунстві на Росію Януша Н. зв'язки з членами польського та європейського парламентів. 

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія.

Нагадаємо, у перехопленій РФ розмові німецькі офіцери обговорювали зброю для України і можливий удар Києва по Кримському мосту. У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил була справжньою.

Згодом Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів.

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Теги: розвідка росія Швейцарія скандал

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