Обмеження консульських послуг: Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів

Даріуш Вечорек зазначив, що ситуація з документами для українських студентів «нова, тому її важко коментувати»

У Польщі зараз навчаються приблизно 50 тис. українців

Польський міністр освіти Даріуш Вечорек хоче проконсультуватися з Міністерством освіти України та польським Міністерством закордонних справ щодо того, як зміни в мобілізації вплинуть на українських студентів у Польщі. Про це він сказав в ефірі радіо TOK FM.

За його словами, у Польщі зараз навчаються приблизно 50 тис. українців, які продовжували термін дії своїх документів, серед яких паспорти, студентські візи та посвідки на проживання, у регіональних управліннях.

Він додав, що ситуація з документами для українських студентів «нова, тому її важко коментувати».

Вечорек каже, що зараз не бачить загрози для студентів на тлі ухвалених змін у мобілізації, однак муситиме поговорити з міністром освіти та науки України, щоб дізнатися, як українська влада підійде до питання документів для студентів.

«Оскільки вони почали навчання в Польщі – вони на другому чи третьому курсі – було б добре, щоб вони закінчили навчання», – сказав польський міністр освіти і додав, що також звернеться до МЗС Польщі, щоб там пояснили можливі загрози для українських студентів у Польщі.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.