Дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд

Грант Шеппс додав, що марні спроби Москви ніколи не завадять Великій Британії підтримувати Україну

Росія намагається зменшити підтримку України з боку Великої Британії

Злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

«Злочинна діяльність РФ у Великій Британії викликає глибоке занепокоєння. Усі, хто буде визнаний винним у сприянні іноземній розвідці, будуть притягнуті до відповідальності», – зазначив міністр оборони.

Таким чином РФ намагається зменшити підтримку України з боку Великої Британії.

Грант Шеппс додав, що марні спроби Москви похитнути рішучість ніколи не завадять Великій Британії підтримувати Україну.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки 9 квітня. Причиною є нещодавній арешт шпигуна РФ у Відні.

Як повідомлялося, швейцарська розвідка фіксує активізацію російської агентури в Європі. А Швейцарія слугує основним координаційним центром для російських розвідувальних операцій.