Польща очікує провокацій з боку Росії та Білорусі під час виборів

Польський службовець Станіслав Жарин наголошує, що Росія намагається створити картину, нібито Польща загрожує їй у військово-політичному сенсі

Білоруські та російські державні ЗМІ «посилають сигнал», що Варшава боїться «революції в польському суспільстві» під час виборів

Напередодні парламентських виборів влада Польщі очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні, заявив державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, білоруські та російські державні ЗМІ «посилають сигнал», що Варшава боїться «революції в польському суспільстві» під час виборів.

Жарин зауважив, що польська влада «чітко бачить» розрахунок Кремля на «зміну політичної лінії у Варшаві» і подальшу «нормалізацію двосторонніх відносин». Він також відзначив пропаганду, яка прагне створити враження, що Польща загрожує Білорусі та Росії у військово-політичному сенсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, такі наративи адресовані внутрішній аудиторії в Білорусі та Росії, але за допомогою соціальних мереж вони також досягають частини польського суспільства.

«Виборчий процес і підрахунок голосів настільки добре підготовлені, що дестабілізувати ситуацію в Польщі буде нелегко», – сказав Жарин, уточнивши, однак, що «ми повинні бути готові» до таких спроб Білорусі та Росії.

Зазначимо, що парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.

До слова, 3 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.