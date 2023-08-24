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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

«Вагнер» – психічна хвороба

glavcom.ua
Пригожин конструював нову російську ідентичність, безправну смерть вдало обгорнув військовим бахвальством і гедонізмом найманців
фото з відкритих джерел

Росія буде нудним концтабором, буде далі гнити, якщо не знайдуться нові харизматичні символи

Створений Пригожиним «Вагнер» є унікальною, притаманною лише московитам психічною хворобою, такою небезпечною для оточуючих та їх самих.

Ця хвороба примушувала їх гинути чи калічитися у кількості 80% від штату, і при цьому вважати це військовим успіхом.

Де ще, крім РФ, може таке статися?

Коли підрозділ – це рекордна навіть по масштабах цієї війни м'ясорубка, де досить вправні командири посилають на загибель свої солдат, не шкодуючи жодного?

Як така ідея може викликати захоплення значної частини суспільства? Бути модою і частиною поп-культури?

Це, звісно, не вкладається у жодну здорову голову, тим не менш воно було, і це особливе натхнення росіян до такої загибелі – заслуга Пригожина.

І саме на цьому наркотику Пригожин намагався реформувати російську імперію, улізши в найтяжчі збройні конфлікти у мусульманському світі, у первісно-племенні війни центральної Африки і навіть замахнутися на Європу через Білорусь. Саме Пригожин конструював нову російську ідентичність, безправну смерть вдало обгорнув військовим бахвальством і гедонізмом найманців.

Позбавлена такого наркотику, РФ буде нудним концтабором, буде далі гнити, якщо не знайдуться нові харизматичні символи.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин росія

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