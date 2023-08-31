Атака безпілотників на Псков: перші супутникові знімки аеродрому

У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести»

На знімках можна помітити пошкодження, які отримали щонайменше два літаки типу Іл-76

З'явилися супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром поблизу російського Пскова. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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На знімках можна помітити пошкодження, які отримали щонайменше два літаки типу Іл-76. За повідомленням видання, дронами, скоріш за все, намагались влучити в паливні баки літаків, однак влучили в поверхню біля крил - це має вивести борти з ладу на 2-3 місяці через капітальний ремонт.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

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Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.