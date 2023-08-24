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Найбільша металургійна компанія Росії відкрила офіс в ОАЕ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найбільша металургійна компанія Росії відкрила офіс в ОАЕ
фото з відкритих джерел

Зазначається, що в Об'єднаних Арабських Еміратах спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій

Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російський «Норнікель» відкрив офіс у Дубаї, що робить його найбільшою металургійною та гірничодобувною компанією, яка відкрила представництво в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей офіс в Дубаї належить компанії «Норнікель», яка має юридичну назву Greenwich Holdings Limited, та був заснований у фінансовому районі Дубая у грудні минулого року.

Новий холдинг наразі має обмежену кількість співробітників, включаючи юриста на посаді директора. 

«Новий холдинг, який поки що має невелику команду та юриста як директора, може з часом розширитися, оскільки компанія розглядає деякі торговельні та адміністративні функції з Дубая», – пише видання.

Зазначається, що в Об'єднаних Арабських Еміратах спостерігається наплив російських компаній, торговців товарами та експатів, які шукають притулку від санкцій. Інші російські товарні фірми також розширили присутність в ОАЕ, намагаючись згладити свою закордонну діяльність.

Раніше повідомлялося, що Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора. 

До слова, США стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження. 

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Теги: санкції ОАЕ росія

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