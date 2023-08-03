Дуда підписав нову версію закону про розслідування російського впливу в Польщі

Європейський Союз та США розкритикували першу версію закону, через що Дуда відкликав його і запропонував зміни

Президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.

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Перша версія законопроєкту передбачала, що комісія, складена з дев'яти осіб, отримає повноваження забороняти будь-якому політику, якого визнають винним у російському впливі на безпеку країни з 2007 до 2022 року, обіймати державні посади, пов'язані з розподілом коштів, протягом 10 років. Призначення голови комісії планувалося здійснювати прем'єр-міністром, і члени комісії не несли б відповідальності за свої рішення. Важливо зазначити, що законопроєкт не передбачав можливості апеляції для осіб, визнаних винними.

Закон розкритикували в Європейському Союзі, а також у США. Дуда спершу підписав його, але після застережень Брюсселя та Вашингтона запропонував зміни. Згідно зі змінами, депутати парламенту не можуть стати членами комісії. Також була вилучена заборона на обіймання державних посад, замість чого комісія буде висловлювати публічний вердикт і повідомляти, що не можна гарантувати, що визнана винною особа діє «в інтересах суспільства». Крім того, нова версія закону дозволяє оскаржувати рішення комісії в Апеляційному суді.

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Польська опозиція назвала закон «конституційним переворотом», що перетворює політиків на суддів, підриваючи принцип поділу влади та незалежності законодавчої й судової гілок. За словами опозиційних депутатів, закон є «полюванням на відьом», а комісія - «маріонетковим судом».

Критики стверджують, що за допомогою цього закону, влада намагається дискредитувати та виключити з політики свого головного конкурента на осінніх парламентських виборах - лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда вважає «недостатнім» рішення Північноатлантичного альянсу щодо України, яке було озвучено у перший із двох днів саміту НАТО у Вільнюсі.