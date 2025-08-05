Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю
Польща активно захищає власний кордон із Білоруссю
фото: wydarzenia.interia.pl

На зведення електронного загородження польська сторона витратила півтора року та $75 млн

Польща завершила будівництво електронного бар'єра в Люблінському воєводстві на водній ділянці кордону з Білоруссю. Про це повідомив голова польського міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський, повідомляє видання Іnteria, пише «Главком».

«Після півтора року інтенсивної роботи ми встановили електронний бар'єр вздовж річки Буг вартістю 280 млн злотих ($75 млн в еквіваленті, – Главком)», – цитує Карвінського пресслужба відомства.

«Практично немає жодних ефективних спроб перетину кордону», – сказав міністр Кервінський. «Це доводить, що польський кордон є щільним, безпечним та добре охороняється», – додав міністр внутрішніх справ Польщі.

Раніше повідомлялося, що електронне загородження на водній ділянці кордону складатиметься із близько 1800 щоглів, оснащених 4500 камерами цілодобового та тепловізійного спостереження, а також датчиками руху. Загалом польська сторона планувала прокласти близько 200 км силових кабелів та стільки ж кабелів передачі.

З 2022 року на кордоні з Білоруссю Польща звела сталевий паркан заввишки 5,5 м та завдовжки 186 км, обладнаний електронними системами спостереження.

За рік – влітку 2023 року – польська сторона завершила встановлення електронного бар'єра на сухопутній частині кордону, а з лютого 2024-го приступила до зведення електронного бар'єра на водних ділянках, раніше цей бар'єр вже був встановлений на прикордонних річках Свислоччя та Істочанка у Підляському районі.

До слова, у Польщі контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня. Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський пояснив, що рішення пов’язано з тим, що, за його словами, маршрут переправлення нелегальних мігрантів перемістився на кордони Литви та Латвії.

Читайте також:

Теги: Білорусь Польща кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У липні 2022 року кордон з Україною перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ
Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема
7 липня, 14:52
Спікер ОСУВ «Хортиця» повідомив, що бої тривають біля населених пунктів поблизу області
«Хортиця» повідомила про ситуацію на адмінмежі Дніпропетровщини
13 липня, 12:39
Книга вийшла у травні цього року за авторством Александри Сарни та ілюстрована фотографією Анджея Дуди на обкладинці
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
17 липня, 19:41
Сопот вважається одним із улюблених курортів поляків
У одному з міст Польщі більше туристів, ніж жителів: влада вживе заходів
16 липня, 14:27
У Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса
Україна, Польща і Литва домовилися започаткувати форум істориків
16 липня, 18:30
За результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси
Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах: підсумки
25 липня, 18:20
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
Польща прагне посилити свої військові можливості на тлі побоювання агресії з боку РФ
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
30 липня, 14:25
Воїни, які були представниками різних національностей, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких загарбників
У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових
Вчора, 14:26

Політика

Путін не вірить в ультиматум Трампа та очікує краху фронту за 2–3 місяці, – Reuters
Путін не вірить в ультиматум Трампа та очікує краху фронту за 2–3 місяці, – Reuters
Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю
Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію
Ердоган відвідає Київ? Посол України в Туреччині роз'яснив інформацію
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
Трамп демонструє всі ознаки деменції – колонка The Hill
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується
США вимагатимуть заставу до $15 тис. за візу: кого стосується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua