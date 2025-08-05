Польща звела електронний бар'єр на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю

На зведення електронного загородження польська сторона витратила півтора року та $75 млн

Польща завершила будівництво електронного бар'єра в Люблінському воєводстві на водній ділянці кордону з Білоруссю. Про це повідомив голова польського міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський, повідомляє видання Іnteria, пише «Главком».

«Після півтора року інтенсивної роботи ми встановили електронний бар'єр вздовж річки Буг вартістю 280 млн злотих ($75 млн в еквіваленті, – Главком)», – цитує Карвінського пресслужба відомства.

«Практично немає жодних ефективних спроб перетину кордону», – сказав міністр Кервінський. «Це доводить, що польський кордон є щільним, безпечним та добре охороняється», – додав міністр внутрішніх справ Польщі.

Раніше повідомлялося, що електронне загородження на водній ділянці кордону складатиметься із близько 1800 щоглів, оснащених 4500 камерами цілодобового та тепловізійного спостереження, а також датчиками руху. Загалом польська сторона планувала прокласти близько 200 км силових кабелів та стільки ж кабелів передачі.

З 2022 року на кордоні з Білоруссю Польща звела сталевий паркан заввишки 5,5 м та завдовжки 186 км, обладнаний електронними системами спостереження.

За рік – влітку 2023 року – польська сторона завершила встановлення електронного бар'єра на сухопутній частині кордону, а з лютого 2024-го приступила до зведення електронного бар'єра на водних ділянках, раніше цей бар'єр вже був встановлений на прикордонних річках Свислоччя та Істочанка у Підляському районі.

До слова, у Польщі контроль на кордонах із Німеччиною та Литвою продовжили до 4 жовтня. Міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський пояснив, що рішення пов’язано з тим, що, за його словами, маршрут переправлення нелегальних мігрантів перемістився на кордони Литви та Латвії.