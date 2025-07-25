Польща отримала нового посла Росії

Польська влада нещодавно ухвалила рішення про закриття російського консульства у Кракові

Попередній російський посол обіймав посаду посла у Варшаві з 2014 року

Росія призначила Георгія Міхна новим послом у Польщі. Відповідне повідомлення, підписане російським диктатором Володимиром Путіним, опубліковано на офіційному юридичному порталі Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Як зазначає видання, до призначення на посаду посла у Варшаві Георгій Міхно обіймав посаду заступника директора Департаменту нових викликів і загроз Міністерства закордонних справ Росії.

Призначення відбулося на тлі повідомлень росЗМІ, що нинішній посол у Варшаві Сергій Андреєв йде у відставку.

Причини повернення Андреєва додому наразі не уточнюються. Проте російські ЗМІ акцентують увагу на тому, що польська влада нещодавно ухвалила рішення про закриття російського консульства у Кракові.

Сергій Андреєв обіймав посаду посла у Варшаві з 2014 року.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно рекомендувало своїм громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. МЗС закликало поляків покинути російську територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що рішення пов'язане з визнанням Польщі «ворожою державою» для Москви та продовженням війни в Україні. «Ми рекомендуємо громадянам Польщі, що залишилися в Росії, покинути її територію доступними комерційними та приватними способами», – йдеться в заяві.

Відомство також перерахувало потенційні загрози для своїх громадян у Росії, такі як неможливість використання польських платіжних карт та доступу до фінансових ресурсів, а також довільні затримання, перевірки мобільних телефонів та потенційна заборона виїзду з російської території.