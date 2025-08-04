Україна попросила у Польщі зброї на 120 млн євро в кредит

Очільник МЗС України каже, що обговорив оборонний кредит із віцепрем’єр-міністром Польщі

Україна хоче взяти у Польщі оборонний кредит на 120 млн євро на закупівлю польських озброєнь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Андрія Сибіги агентству «Укрінформ».

Зокрема, він розповів про переговори з віцепрем’єр-міністром Польщі Радославом Cікорським. Однією з тем були три пакети польської військової допомоги для України. «Ми торкнулися питання подальшої взаємодії в оборонній сфері. Ми подякували за 46-й пакет, обговорили наступні пакети, які готуються польською стороною», – розповів Сибіга.

Очільник МЗС відзначив, що Київ готовий купити польські ПЗРК «Перун», які дуже ефективні та перевірені на полі бою. Також Україна хоче придбати польські CАУ «Краб».

«За рахунок цього кредиту ми готові придбати у Польщі продукцію їхньої оборонної галузі. Польща має хороші традиції виробництва продукції «оборонки», і ми готові розглядати можливість їх закупівлі. Україна зацікавлена у цьому», – додав він.

Відзначимо, що зустріч Сибіги із Сікорським відбулася 1 серпня. Вони обговорили підготовку до реалізації 47, 48 та 49 пакетів військової допомоги для України.

Під час зустрічі Сибіга вказав на три ключові пункти тиску аби примусити Росію до миру. За його словами, йдеться про санкційний тиск, ізоляцію та повне використання заморожених активів РФ.

Примітно, що раніше 18 країн Євросоюзу запросили €127 млрд на зброю та допомогу Україні. Серед них, зокрема, були: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Литва, Словаччина, Латвія, Хорватія, Польща, Греція, Португалія, Румунія, Франція та Італія. Варшава від себе запросила €45 млрд.

Також видання The Telegraph писало, що Польща вплинула на відновлення постачань Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Повідомлялося, що 4 липня Сікорський говорив із спеціальним представником президента США Кітом Келлогом після чергової атаки, під час якої окупанти пошкодили консульство Польщі. Він попросив Сполучені Штати вплинути на президента США, щоб той відновив постачання зброї Україні.