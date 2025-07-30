Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
Польща прагне посилити свої військові можливості на тлі побоювання агресії з боку РФ
фото: Reuters

Польський премʼєр каже, що його країна має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на війні в Україні

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зараз є багато ознак того, що найближчим часом російсько-українська війна може бути призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

«Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – заявив глава польського уряду.

Туск також наголосив, що Польща має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на російсько-українському фронті. «І ми не можемо витрачати жодної години чи дня на цю гонку за сучасну армію», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже і з Польщею вже у 2027 році. Він повідомив про ухвалення стратегії національної безпеки.

Як повідомлялося, Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій у найближчі два роки. За його словами, Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році. 

До слова, Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки.

Читайте також:

Теги: Польща Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
За результатами перерахунку Навроцький отримав 48 473 голоси
Польща завершила перерахунок голосів на президентських виборах: підсумки
25 липня, 18:20
Ціна кави у країнах ЄС встановила рекорд
Ціни на чашку кави в Європі шокують покупців
24 липня, 11:21
Польські прикордонники стверджують, що українці призовного віку все частіше підробляють водійські права категорії С
Українці намагаються незаконно в'їхати до Польщі, використовуючи фальшиві права далекобійників - Bild
21 липня, 18:24
Сікорський: Ми знаємо, що президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати вироблятимуть обладнання для України
Польський міністр запропонував купити у США зброю за кошт Росії
15 липня, 19:38
Стала відома дата інавгурації обраного президента Польщі Навроцького
Стало відомо, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Польщі Навроцького
7 липня, 22:48
МЗС Польщі підкреслило, що авіаудари по цивільному населенню та дипломатичних об'єктах суперечать міжнародному праву
Атака на Київ: Польща висловила ноту протесту РФ через пошкодження консульства
4 липня, 18:38
Цей проєкт є першою повноцінною ділянкою майбутнього прямого залізничного сполучення європейською колією
ЄС інвестує у залізничне сполучення Львів–Польща
3 липня, 20:48
Кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі наближається до мільйона
Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі
30 червня, 15:57

Політика

Італія викликала російського посла через «список русофобії»
Італія викликала російського посла через «список русофобії»
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
Президентка Молдови звинуватила РФ у безпрецедентному втручанні у вибори
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву
Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)
Делегати влаштували демарш проти росіян на конференції в Женеві (відео)
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
29K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР
12K
Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч
11K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
6189
Туристи визначили найкраще місто в Європі

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua