Війна в Україні може бути призупинена найближчим часом. Туск зробив заяву

Польський премʼєр каже, що його країна має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на війні в Україні

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що зараз є багато ознак того, що найближчим часом російсько-українська війна може бути призупинена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

«Є хороший шанс, є багато ознак того, що російсько-українська війна може бути принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації», – заявив глава польського уряду.

Туск також наголосив, що Польща має бути готова до захисту, незалежно від ситуації на російсько-українському фронті. «І ми не можемо витрачати жодної години чи дня на цю гонку за сучасну армію», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія буде готова до конфронтації з Європою, а отже і з Польщею вже у 2027 році. Він повідомив про ухвалення стратегії національної безпеки.

Як повідомлялося, Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій у найближчі два роки. За його словами, Росія та Китай будуть готові до глобальної конфронтації вже у 2027 році.

До слова, Польща у наступному році планує побудувати дорогу до кордону з Калінінградською областю Росії. Вона дасть змогу польській армії швидше реагувати на можливі порушення безпеки.