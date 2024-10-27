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У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування
Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів
фото: Офіс Генерального прокурора

Представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті

За фактами вбивства окупантами жителів Селидово та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 27 жовтня 2024 року у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове. 

«На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з них поранено», – йдеться у повідомленні.

У Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців: розпочато розслідування фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Згодом, за інформацією від Офісу Генпрокурора, на місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.

Крім того, за даними медіа, ворог розстріляв у місті двох жінок. «Також, як зазначають інтернет-ресурси, в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій супротивником», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

Нагадаємо, на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

Раніше на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Як повідомлялося, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: росія ворог злочин Telegram розслідування автомобіль військові інтернет прокурор полон окупанти відео

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