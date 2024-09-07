Сікорський пояснив, коли Польща буде збивати російські ракети над Україною

Очільник польського МЗС розповів, у якому випадку його країна може втрутитися та знищити російські ракети

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій. Про це він повідомив у інтерв’ю ВВС.

Відповідаючи на запитання про «червоні лінії» Польщі щодо Росії та України, зокрема про можливість збивання російських ракет в українському повітряному просторі, Сікорський навів приклад можливої загрози для атомних об'єктів в Україні.

Сікорський нагадав про Чорнобильську катастрофу, яка сталася в Україні, і запропонував уявити ситуацію, коли один із російських безпілотників або ракет, збившись із курсу, потрапляє не в Польщу чи Румунію, як це вже траплялося, а в одну з українських атомних станцій. Він підкреслив, що, на його думку, Польща має допомогти Україні захистити її атомні електростанції від подібних інцидентів.

Журналістка запитала, чи вважає Сікорський можливим, що польська система ППО може збивати ракети на території України, навіть якщо вони не перетинають польський кордон. Міністр відповів, що це його особиста думка і юридично Польща мала б право на самооборону в такій ситуації, але офіційних рішень з цього питання ще не ухвалювали.

Як відомо, вранці 26 серпня під час масованої атаки авіації Росії на Україну в повітряний простір Польщі влетів об’єкт, ймовірно, російський безпілотник-камікадзе. Об'єкт пролетів приблизно 25 км вглиб території Польщі, а потім зник з радарів. Практично відразу пошуки його залишків розпочала територіальна оборона, але досі знайти їх не вдалося. Саме тому, ймовірно, більшість громадян Польщі підтримують ідею збиття російських повітряних цілей над країною.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав знищення російських ракет над Україною боргом своєї країни. За його словами, членство в НАТО не скасовує обов'язок країни захищати свій повітряний простір.