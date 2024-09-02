Польща підіймала в небо свою авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору

Оперативне командування Збройних сил Польщі: «Було активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору»

Зранку 2 вересня польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Південно-східна частина Польщі межує з Україною. Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів по об'єктах, розташованих на українській території. Востаннє така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня», – йдеться у повідомленні.

Як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, було активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

«Командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 28 серпня у південно-східній частині Польщі піднімали польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні. Про це повідомило оперативне командування польської армії у Х. За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року.

До слова, уранці 2 вересня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку, згодом тривога поширилася на всю країну. Ворог атакував Київ ракетами. Після низки гучних вибухів у кількох районах виклик екстренних служб.