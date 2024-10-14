Стало відомо, скільки українців не оновили свої дані в ТЦК

Олександр Федієнко зазначає, що громадяни, які згідно з Конституцією мають обороняти країну та оновити дані – цього не роблять

Упродовж 2024 року понад шість мільйонів військовозобовʼязаних не оновили свої дані вчасно. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко в ефірі «Радіо Свобода».

За словами нардепа, громадяни, які згідно з Конституцією мають обороняти країну та згідно з чинним законодавством оновити дані – цього не роблять.

«У нас понад 6 млн військовозобов'язаних не приходять, не оновлюють свої дані. Їм краще платити штрафи, ховатися, поки їх життя, їх родин, дітей, сімей захищають інші хлопці. Який ще потрібно прийняти закон для того, щоб стимулювати ці 6 млн прийти згідно з чинним законодавством стати на облік, оновити свої дані», – каже нардеп.

Неуточнення персональних даних у вказаний строк (60 днів) і без поважних причин є адміністративним правопорушенням та карається штрафом від 17 тис. грн до 25 500 грн.

Дані в ТЦК не оновили 6 млн військовозобов'язаних, – таку кількість порушників військового обліку назвав нардеп Федієнко.



За його словами «громадяни, які згідно Конституції, мають обороняти країну та згідно чинного законодавства оновити дані – цього не роблять». pic.twitter.com/nczLnhfiFM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 14, 2024

Як відомо, Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. Наступною ціллю Міноборони є реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

Повідомлялося, що депутати хочуть дати можливість українцям, які досі жодного разу не були у ТЦК, сплатити 8,5 тис. грн штрафу за власною ініціативою через «Резерв+».

До слова, бойові частини відмовляються мобілізувати чоловіків віком 50-60 років, оскільки вони вже не здатні виконувати необхідні завдання. Однак є два випадки, коли цю категорію все ж можуть призвати.