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Росія намагається вплинути на вибори в Румунії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня
фото з відкритих джерел

Румунська розвідувальна служба веде активне спостереження за громадянами Росії на території Румунії

Росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

За даними джерел, аби вплинути на вибори в Румунії, Росія працює через довірених осіб, посередників, зокрема через організації, афілійовані або фінансовані росіянами, та, можливо, навіть через кандидатів. Так, кожен громадянин РФ у Румунії перебуває під постійним контролем. Румунська розвідка також перевіряє спроби Росії поставити під сумнів членство Румунії в ЄС і НАТО.

Також румунські парламентарії вимагали перевірити, чи не втручаються у вибори такі країни, як Росія, Китай, Північна Корея і чи не намагаються їхні хакери атакувати державні установи.

Міністр цифровізації заявив про мережі ботів і тролів у соцмережах, які намагаються отримати «нелегітимний контент для просування певних кандидатів». Поліція відкрила через це кримінальну справу.

Варто зазначити, що президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня.

Як повідомлялося, Конституційний суд Румунії відсторонив від президентських виборів Діану Шошоаке, лідерку невеликої ультранаціоналістичної проросійської партії «SOS Румунія».

Нагадаємо, очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що Молдова зіштовхнулася з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією. Про це заявив очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну. За його словами, «подібного Молдова раніше не бачила». Детективи повідомляють, що лише за останній місяць на банківські рахунки понад 130 тис. громадян країни було переказано понад $15 млн російських коштів.

Відомо що російські та прокремлівські агенти провели інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів.

До слова, у Польщі запрацювала урядова комісія з розслідування впливу Росії та Білорусі.

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Теги: Румунія вибори росіяни росія

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