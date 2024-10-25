Південна Корея відреагувала на ратифікацію Росією оборонного договору з КНДР

Південна Корея «перегляне» свою позицію щодо надання зброї Україні у війні з Росією, чому країна довго опиралася, посилаючись на давню внутрішню політику

Уряд Південної Кореї «рішуче закликає до негайного виведення північнокорейських військ і припинення незаконної співпраці»

Міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном. Про це повідомляє Barron's.

Зокрема, МЗС Південної Кореї «висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з ратифікацією Росією російсько-північнокорейського договору на тлі триваючого розміщення північнокорейських військ в Росії».

У заяві сказано, що уряд Південної Кореї «рішуче закликає до негайного виведення північнокорейських військ і припинення незаконної співпраці».

«Уряд буде працювати разом з міжнародним співтовариством, щоб рішуче відповісти на військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю і вживати відповідних заходів у міру того, як їхня військова співпраця буде прогресувати», – заявили в МЗС.

У четвер президент Південної Кореї Юн Сук Йоль після переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою назвав розгортання «провокацією, яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи».

Юн також сказав, що Південна Корея «перегляне» свою позицію щодо надання зброї Україні у війні з Росією, чому країна довго опиралася, посилаючись на давню внутрішню політику.

У п’ятницю державні ЗМІ повідомили, що Північна Корея прийняла новий національний гімн, що є ще одним кроком, який, на думку експертів, сприятиме прагненню лідера Північної Кореї Кім Чен Ина визначити свою країну як повністю відокремлену від Півдня та в конфлікті з ним.

Північна Корея внесла зміни до своєї конституції, щоб визначити Південну як «ворожу» державу, і минулого тижня підірвала дороги та залізниці, які колись з'єднували дві країни.

Раніше повідомлялося, що Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час виступу очільник країни заявив, що Південна Корея «не сидітиме склавши руки» у відповідь на відправку військ КНДР до Росії.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР заробили на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії у озброєннях.