Ізраїль розглядає угоду про припинення вогню в Лівані – Bloomberg

Міністр фінансів Ізраїлю заявив, що війна на півночі «закінчиться до кінця року»

Мирний план призведе до припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою» на 60 діб

Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків «Хезболли» від кордону. Тель-Авів вважає, що ракетний арсенал ліванського угруповання було знищено ЦАХАЛом. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, речник премʼєра Беньяміна Нетаньягу заявляв, що той зустрівся зі своїми помічниками, аби обговорити пропозицію Вашингтона щодо припинення вогню у Лівані. Один з ізраїльських чиновників повідомив журналістам, що Білий дім відправить двох представників американського президента Бретта Макгерка та Амоса Хохштейна до Ізраїлю у четвер, 31 жовтня.

План, якщо його погодять, призведе до припинення вогню на 60 діб. За цей час посередники вироблять довгострокову мирну угоду щодо виведення бойовиків «Хезболли» з прикордонної зони та збільшення кількості миротворців ООН, повідомив ізраїльський телеканал 12.

«Війна на півночі закінчиться до кінця року», – заявив міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотріч.

Журналісти зазначають, що для мирної угоди треба подолати багато перешкод, що показали численні невдалі спроби забезпечити припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі. Вказується, що наразі незрозуміла позиція бойовиків щодо мирної пропозиції.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 км від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти.

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.