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Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
фото з відкритих джерел

Компанія переосмислює свою діяльність в Росії та відзначає можливий варіант повного відмови від діяльності на колись вагомому ринку

Найбільша в світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу із Російської Федерації. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією джерела, компанія переосмислює свою діяльність в Росії та відзначає можливий варіант повного відмови від діяльності на колись вагомому ринку.

«Ми розглядаємо всі можливі варіанти, включаючи повний відхід», - повідомив представник Binance.

Крім того, згідно з інформацією видання, найбільша криптобіржа в світі надавала допомогу росіянам виводити гроші за кордон попри заяви, зокрема, щодо дотримання західних санкцій. Пізніше Binance встановила обмеження на торгівлю за участю російських банків.

Раніше повідомлялося, що одна з найбільших страхових груп Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни

Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life. 

До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції.

Доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц каже, що санкції, введені проти Росії, знищили шанси на її нормальне майбутнє.

Нагадаємо, у Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув $100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.

До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.

Теги: росія санкції гроші бізнес біржа кордон росіяни

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