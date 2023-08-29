Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
Компанія переосмислює свою діяльність в Росії та відзначає можливий варіант повного відмови від діяльності на колись вагомому ринку
Найбільша в світі криптовалютна біржа Binance розглядає можливість повного виходу із Російської Федерації. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією джерела, компанія переосмислює свою діяльність в Росії та відзначає можливий варіант повного відмови від діяльності на колись вагомому ринку.
«Ми розглядаємо всі можливі варіанти, включаючи повний відхід», - повідомив представник Binance.
Крім того, згідно з інформацією видання, найбільша криптобіржа в світі надавала допомогу росіянам виводити гроші за кордон попри заяви, зокрема, щодо дотримання західних санкцій. Пізніше Binance встановила обмеження на торгівлю за участю російських банків.
Раніше повідомлялося, що одна з найбільших страхових груп Uniqa повністю продає свій російський бізнес й виходить із країни.
Австрійська компанія Uniqa разом із Raiffeisen Bank продає свої частки в компанії Raiffeisen Life російському страховому оператору Renaissance Life.
До слова, Росія ймовірно повторить долю Куби й на це дуже дієво впливають міжнародні санкції.
Доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки у Москві Ігор Ліпсіц каже, що санкції, введені проти Росії, знищили шанси на її нормальне майбутнє.
Нагадаємо, у Росії вперше з 23 березня 2022 року рубль перетнув $100 за долар. У зв’язку з такою ситуацією на валютному ринку країни, росіяни в соціальних мережах почали висловлювати своє невдоволення.
До слова, російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються.
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