Лукашенко звинуватив Польщу та Литву у нагнітанні істерії щодо присутності «вагнерівців» у Білорусі

Олександр Лукашенко: «Ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця, тоді можна і нам висувати претензії»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами». Про це він сказав під час засідання Ради безпеки Білорусі 31 серпня.

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«Країни НАТО наполегливо просувають політику свого розширення, нарощують військову присутність навколо Білорусі, постійно проводять провокаційні навчання на наших кордонах та інші дії. Вже дійшло до порушення державного кордону військовослужбовцями», – заявив Лукашенко.

Крім того, він стверджує, що керівництво Польщі та країн Балтії звинувачує Білорусь у «якихось міфічних агресивних намірах, яких ніколи не було і бути не може». Він констатував, що керівництво цих країн нагнітає істерію з приводу присутності на території Білорусі співробітників приватної військової компанії «Вагнер».

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«Вони достукалися до того, що вже вимагають негайного виведення їх з Білорусі. При цьому самі збільшують військові бюджети, стягують до наших кордонів великі військові формування. Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця, тоді можна і нам висувати претензії з приводу присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це – необґрунтовані та дурні вимоги (навіть не прохання та пропозиції, а вимоги)», - додав Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив про готовність Білорусі до відновлення добрих відносин зі своїми сусідами, яких, як відомо, не обирають. «Однак у відповідь на всі наші посилання йдуть лише звинувачення та погрози. Значить, жодної нормалізації їм не треба», – заявив Лукашенко.

Як зазначається, на підтвердження сказаного білоруська сторона запросила представників Польщі як спостерігачів на навчання ОДКБ «Бойове братство – 2023», які розпочнуться 1 вересня у Брестському регіоні.

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.