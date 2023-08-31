Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лукашенко звинуватив Польщу та Литву у нагнітанні істерії щодо присутності «вагнерівців» у Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко звинуватив Польщу та Литву у нагнітанні істерії щодо присутності «вагнерівців» у Білорусі
Лукашенко не збирається видворяти «вагнерівців» із Білорусі
фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко: «Ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця, тоді можна і нам висувати претензії»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща та країни Балтії «нагнітають істерію» щодо присутності в Білорусі «вагнерівців», і назвав заклики вивести найманців ПВК «Вагнер» з території країни «необґрунтованими та дурними вимогами». Про це він сказав під час засідання Ради безпеки Білорусі 31 серпня.

«Країни НАТО наполегливо просувають політику свого розширення, нарощують військову присутність навколо Білорусі, постійно проводять провокаційні навчання на наших кордонах та інші дії. Вже дійшло до порушення державного кордону військовослужбовцями», – заявив Лукашенко.

Крім того, він стверджує, що керівництво Польщі та країн Балтії звинувачує Білорусь у «якихось міфічних агресивних намірах, яких ніколи не було і бути не може». Він констатував, що керівництво цих країн нагнітає істерію з приводу присутності на території Білорусі співробітників приватної військової компанії «Вагнер».

«Вони достукалися до того, що вже вимагають негайного виведення їх з Білорусі. При цьому самі збільшують військові бюджети, стягують до наших кордонів великі військові формування. Відповідь проста: ні в Польщі, ні в Литві, ні в інших країнах Балтії не повинно бути жодного іноземного військовослужбовця, тоді можна і нам висувати претензії з приводу присутності тут військовослужбовців з інших країн. А поки що це – необґрунтовані та дурні вимоги (навіть не прохання та пропозиції, а вимоги)», - додав Лукашенко.

При цьому Лукашенко заявив про готовність Білорусі до відновлення добрих відносин зі своїми сусідами, яких, як відомо, не обирають. «Однак у відповідь на всі наші посилання йдуть лише звинувачення та погрози. Значить, жодної нормалізації їм не треба», – заявив Лукашенко.

Як зазначається, на підтвердження сказаного білоруська сторона запросила представників Польщі як спостерігачів на навчання ОДКБ «Бойове братство – 2023», які розпочнуться 1 вересня у Брестському регіоні.

Раніше повідомлялося, що НАТО спостерігає за військовою діяльністю в Білорусі і наразі не бачить прямої чи опосередкованої загрози з боку найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстінш заявив, що можливі провокації за участю групи найманців ПВК «Вагнер», що перебуває зараз у Білорусі, розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії.

Читайте також: Чому вагнерівці переїхали у Білорусь? Відповіді на запитання

 

Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко військові погрози ПВК Вагнера Литва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський вкотре спантеличив світ новими заявами про Росію
МЗС Литви викликало представника Ватикану після імперських заяв Папи Римського
Вчора, 15:21
ЗСУ звільнили Роботине, мільярди на житло для військових. Головне за 28 серпня
ЗСУ звільнили Роботине, мільярди на житло для військових. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:00
Компанія BAE Systems перенесла свій азійський бізнес до Японії
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
28 серпня, 08:49
Індія озброює своїх військових
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
22 серпня, 10:19
Полковнику інкримінують недбале ставлення до військової служби
На Миколаївщині полковник, що незаконно нарахував гроші підлеглим, може отримати 8 років в'язниці
21 серпня, 11:59
До лав ЗСУ доведеться мобілізувати ще сотні тисяч людей
Мобілізація в Україні: експерт спрогнозував, скільки людей поповнять лави ЗСУ
13 серпня, 15:35
Білоруські військові та найманці проведуть спеціальні навчання
«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка
11 серпня, 09:25
«Вагнер», імовірно, проводить свій перший етап виведення бойовиків із Білорусі
«Вагнерівці» можуть повернутися з Білорусі до Росії: ISW пояснив причину
10 серпня, 06:31
Гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Лукашенка
Інцидент із гелікоптерами: МЗС Польщі викликало білоруського дипломата на розмову
2 серпня, 15:38

Політика

Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату
Ердоган їде домовлятися із Путіним до Сочі: названо дату
Лукашенко звинуватив Польщу та Литву у нагнітанні істерії щодо присутності «вагнерівців» у Білорусі
Лукашенко звинуватив Польщу та Литву у нагнітанні істерії щодо присутності «вагнерівців» у Білорусі
Новий міністр оборони Британії прокоментував своє призначення на посаду та згадав про Україну
Новий міністр оборони Британії прокоментував своє призначення на посаду та згадав про Україну
Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс
Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс
Британський міністр оборони Бен Воллес подав заяву про відставку
Британський міністр оборони Бен Воллес подав заяву про відставку
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
45K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
30K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
22K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
19K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
17K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту