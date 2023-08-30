«Метінвест» буде інвестувати у логістичний центр у Польщі

Компанія має намір дотримуватись стратегії та з’єднати Україну та українську залізорудну продукцію з європейським ланцюжком виробництва сталі

Група Метінвест має намір розвивати та збільшити потужність логістичного центру в Польщі для продажу української металопродукції. Про це заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв’ю польському бізнес виданню Business Insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми будемо інвестувати в Польщу, але не в металургійні заводи. Ми маємо логістичний центр у Катовіце для перевезення металопродукції. Плануємо його розвивати – збільшувати потужності. Ми також розглядаємо можливість створення спільного підприємства, нового розподільчого центру або купівлі наявного, адже ми все ще постачаємо досить багато української сталі до Польщі й плануємо продовжувати це робити».

За його словами, компанія наразі не має планів щодо розміщення в Польщі виробничих потужностей, але стежить за ринком і готова розглядати можливості. При цьому компанія має намір дотримуватись стратегії та з’єднати Україну та українську залізорудну продукцію з європейським ланцюжком виробництва сталі. «Ми продовжуємо шукати можливості для придбання, які б дали нам змогу використовувати українську сировинну базу, виробляти продукцію в Європейському Союзі та постачати її європейським споживачам. Ми також розглядаємо можливості будівництва нових заводів в ЄС. Про одне з таких рішень ми нещодавно оголосили – плануємо побудувати завод в Італії. Цей завод також стане нашим першим пілотним проєктом у межах нової «зеленої» стратегії», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Юрій Риженков, нажаль, російська металопродукція замінила українську на багатьох світових ринках навіть попри існуючі санкції та через заблоковані українські порти. «Росія має надлишкові потужності й продовжує виробництво сталі. Тож там, де зараз не може продаватися продукція українських металургійних заводів, з’являються російські. Особливо, коли ми говоримо про Далекий Схід або країни Перської затоки, які традиційно значною мірою забезпечували українські виробники. Росіяни втручаються навіть у європейський ринок. Існує багато обмежень на імпорт російської сталі до ЄС, але росіяни все ще можуть постачати, наприклад, сляби для сталевих напівфабрикатів, які раніше експортувала «Азовсталь». Росія постачає ці напівфабрикати до багатьох країн. Вони є в Чехії, Бельгії, Італії. У багатьох із цих країн все ще можна знайти російську сталь, яка по суті замінила українську продукцію. Нам треба бути жорсткішими щодо санкцій і просто закрити всі лазівки, які все ще існують у санкційних списках Європейського Союзу. І переконатися, що чорноморські порти розблоковані», – підкреслив СЕО компанії.

Як повідомлялося, Група Метінвест у 2022 році втратила операційний контроль над маріупольськими комбінатами – «Азовсталлю» та ММК імені Ілліча, також зупинив роботу Авдіївський коксохімічний завод. Металургійні комбінати «Запоріжсталь» і «Каметсталь» працюють на 65-70% і 75% від потужностей відповідно.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 4 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".