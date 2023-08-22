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На фестивалі у Варшаві, де виступлять українські виконавці, знайдено російський слід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На фестивалі у Варшаві, де виступлять українські виконавці, знайдено російський слід
фото: Наталя Панченко

Спонсорами концерту є бренди MixMerkt та Monolith, які належать до одних власників родом із Росії

Засновниця фундації Stand with Ukraine Наталя Панченко натрапила на концерт з українськими виконавцями у Польщі, який можливо організований за допомогою торгової мережі з Росії. Про це активістка написала у Facebook.

Панченко натрапила на концерт з українськими виконавцями у Польщі, який можливо організований за допомогою торгової мережі з Росії
Панченко натрапила на концерт з українськими виконавцями у Польщі, який можливо організований за допомогою торгової мережі з Росії
фото: Наталка Панченко

«Кілька днів мені на фейсбуці вискакувала реклама Easy Busy Fest Warszawa, який відбудеться у Варшаві 26 серпня.І от на якийсь там раз я вирішила перейти за посиланням та подивитись що ж це за подія. Зайшла. Перше що показалось – найвідоміші українські зірки Океан Ельзи, Хардкіс, Тартак, Садсвіт, Альона Альона, Дантес, Кола та інші», – пише Панченко.

Такий перелік зірок приємно здивував активістку. Вона зраділа, що такі імениті співаки приїдуть у Варшаву. Проте все ж вирішила перевірити хто організовує фестиваль, проте відповідної інформації на сайті не знайшла. 

«Спонсори цього заходу – MixMerkt та Monolith. Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині і відомі тим, що мають у Європі мережу «Russian shops», яка цього року заходить у Польщу», – пояснює Панченко.

Частина товарів цього бренду, за словами активістки, виготовляється у Росії, а частина в Німеччині за російською рецептурою і під російськими брендами.

«На польському сайті вони свідомо вводять споживачів в оману. Спеціально опублікували там лише українські бренди, хоча на головному німецькому сайті – більшість російські, українських  10%  і то, якщо набереться. У Польщі вони вже відкрили кілька магазинів, які, попри те, що написано на сайті, все одно продають російські товари», – пише Панченко.

Як зауважила засновниця фундації Stand with Ukraine, у Європі ці товари називають «східноєвропейськими», але купляючи їх – покупці підтримують російську економіку. Зокрема, такі магазини найбільш націлені на українців, що втекли від війни та оселились у Польщі.

«Вийти до своєї цільовою аудиторії спонсори вирішили гучно і так, щоб усі запамʼятали – спонсоруючи великий фестиваль на якому виступлять найвідоміші українські зірки. А чого ж людям потім не ломитись у ті магазини з «нашими» товарами, якщо Океан Ельзи, Кола і Альона Альона виступали на їх фестивалі. Хороший, значить, магазин», – написала активістка.

Як зауважила активістка, українські зірки можуть і не знати хто насправді організовує фестиваль, адже «у них відсутня (інформаційна – «Главком») гігієна».

«Прикро, що вони не перевіряють для кого і за чиї гроші вони погоджуються виступати.до початку якого залишилось декілька днів. Єдине що може змінити хід подій – це якщо зірки відмовляться співати під дудку терористів і таки відмовляться від участі», – додала Панченко.

Згодом на допис активістки відреагували гурт Океан Ельзи та співак YAKTAK.

Українські музиканти відреагували на допис активістки
Українські музиканти відреагували на допис активістки
фото: скріншот
Українські музиканти відреагували на допис активістки
Українські музиканти відреагували на допис активістки
фото: скріншот

Нагадаємо, фестиваль на свіжому повітрі – Easy Busy Fest, відбудеться 26 серпня 2023 року, на території Літнього Парку Прогресії у Варшаві. Частину коштів від фестивалю прямують спланувати до благодійного фонду допомоги Україні.

Теги: Польща концерт Варшава росіяни музикант

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