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Польща посилить оборону Сувальського коридору

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Польща посилить оборону Сувальського коридору
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

До Сувальського коридору направлять додаткову техніку та військових

Польща збирається укріпити оборону Сувальського коридору. Туди направлять додаткові війська та техніку. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Він наголосив, що Польща посилює оборону та безпеку Сувальського перевалку та Бжеської брами.

«Це чутливі точки, тому ми посилюємо та розширюємо дислоковані там підрозділи. Сюди в першу чергу йде новітнє обладнання», – зазначив Блащак.

За його словами, Польща розширить військової інфраструктури та передислокує частини польських сил із заходу на схід, також будуть створені нові підрозділи різного рівня,

Блащак уточнив, що «мова йде про саперний батальйон в Августові та великі тактичні об'єднання, такі як 1-а піхотна дивізія легіонів і 2-й польський корпус».

Також, як зазначив міністр, на сході Польщі діють Сили територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej) і війська НАТО.

«Зараз у Польщі дислокується кілька тисяч американських солдатів, оснащених найкращою військовою технікою. Це результат чудових відносин між Варшавою і Вашингтоном», – додав Блащак.

Сувальський перешийок іноді називають стратегічною точкою для НАТО. Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами і водночас відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Лукашенко раптово захотів «налагодити відносини» з Польщею. Варшава відповіла.

Польща посилить військове угруповання на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони Польщі погодилося надіслати додаткові війська на кордон із Білоруссю після запиту прикордонної служби.

Теги: Польща НАТО кордон

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