Польща веде переговори з Україною щодо запровадження ліцензій на імпорт
Польща веде переговори з Україною про запровадження імпортних ліцензій, які б обмежили надходження продукції з України
Польща веде переговори з Києвом з приводу введення ліцензій на імпорт, що може стати рішенням для польських фермерів, які побоюються надмірного імпорту продукції з України. Про це повідомляє RMF FM.
Польща веде переговори з Україною про запровадження імпортних ліцензій, які б обмежили надходження з України не лише зернових, але й фруктів, овочів, птиці, яєць чи цукру. Європейська Комісія пропонувала таке рішення ще минулого року, але тепер польська влада має намір запровадити новий запобіжний захід, а саме перевірку надійності українських ліцензій. Хоча таке рішення не зовсім відповідатиме принципам вільного ринку, Брюссель готовий на нього погодитися. За умови, що польсько-українська суперечка буде завершена.
За словами журналістів, Україна не поспішає йти на компроміс у питанні ліцензій. Польські дипломати підозрюють, що Київ може чекати на іншу угоду. Йдеться про регламент ЄС щодо продовження безмитної торгівлі. Впевненість у тому, що Єврокомісія не відмовиться від безмитного імпорту з України, дозволить Україні зайняти кращу позицію в переговорах з Польщею.
Повідомляється, що як тільки ліцензії будуть запроваджені, Польща скасує нинішнє ембарго на український імпорт.
«Продовження цієї ситуації загрожує тим, що Єврокомісія ініціює процедуру порушення законодавства Євросоюзу», – каже дипломат ЄС.
Більш сприятливі рішення також готуються в регламенті, який має бути прийнятий Брюсселем наступного тижня. Як з'ясувала RMF FM, це стосується нового положення про посилення захисного застереження. Досі екстрене гальмо у зв'язку з надмірним імпортом з України могло бути активоване лише в тому випадку, якщо проблеми виникали на всьому ринку ЄС. На відміну від цього, нова пропозиція передбачає його активацію навіть у разі регіональних перебоїв.
У такій ситуації вже через два тижні можна буде запровадити рішенням Єврокомісії тимчасові торговельні обмеження з Україною терміном на чотири місяці. Лише після цього Єврокомісія провела б поглиблений аналіз.
Аварійне гальмо означатиме можливість запровадження обмежень (наприклад, квот) у разі, наприклад, надмірного імпорту цукру з України.
Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
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