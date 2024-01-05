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Одна з країн ЄС має намір зупинити імпорт російського зрідженого газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одна з країн ЄС має намір зупинити імпорт російського зрідженого газу
Фінляндія наступного року планує заборонити імпорт російського зрідженого газу
фото з відкритих джерел

Минулого року Росія поставила в Європу майже 16 млн тонн скрапленого природного газу

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

За словами міністра з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона могла набути чинності у 2025 році.

«Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти», – зазначив він у розмові з журналістами.

Очікується, що постанова набуде чинності навесні. Після цього фінський уряд може представити свою пропозицію щодо заборони імпорту. Мюккянен в цьому контексті зауважив, що проект має бути ретельно підготовлений.

Згідно з текстом указу, Фінляндія також має проконсультуватися з Єврокомісією та врахувати можливі занепокоєння у сусідніх країнах. Заборона може бути встановлена ​​лише на обмежений час.

Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія хотіла дочекатися вступу в силу реформи газового ринку. За словами Мюккянена, зміни законодавства ЄС роблять заборону на імпорт простішою та покращують її правову визначеність. Разом з тим він визнає, що домовитися про нові енергетичні санкції складно.

«Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення з цього приводу, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути прийнято в ЄС», – зауважив фінський міністр.

Минулого року Росія поставила в Європу майже 16 млн тонн скрапленого природного газу (LNG). Поки трубопровідні поставки газу в ЄЄ різко скоротилися, поставки СПГ – зросли. Найбільшими покупцями російського СПГ були Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди.

Торік до Фінляндії імпортувалося російського природного газу на кілька мільйонів євро на місяць тобто доволі невеликі обсяги. До того, як у травні 2022 року РФ припинила постачання трубопровідного газу до Фінляндії, вартість імпорту становила понад сто мільйонів євро на місяць.

Нагадаємо, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м. 

Теги: газ росія Європейський союз Фінляндія імпорт

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