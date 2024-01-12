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Туск найближчими днями здійснить візит до Києва

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туск найближчими днями здійснить візит до Києва
Дональд Туск та Володимир Зеленський
фото: PAP

Польський прем'єр розповів, про що хоче говорити в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 15 січня, планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, аби, серед іншого, обговорити прийдешній візит до Києва. Про це він заявив в інтерв’ю польським телеканалам.

За словами Туска, він у момент нинішньої політичної кризи, пов’язаної із затриманням засуджених екскерівників МВС Польщі, звернувся до президента з пропозицією зустрітися якомога швидше, віч-на-віч.

Прем’єр Польщі додав, що на зустрічі з Дудою хоче обговорити деталі й характер свого візиту до Києва, який, за його словами, відбудеться найближчими днями.

«Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві», – наголосив він.

«Я дуже хочу, щоб українські питання, війна і ширше питання безпеки, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб не тільки президент і прем'єр-міністр, але й польська держава в цілому діяла солідарно в цих питаннях», – додав Туск.

Нагадаємо, наприкінці минулого року глава польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону. 

До слова, увечері 11 січня у центрі Варшави відбулася багатотисячна акція протесту прихильників опозиції, незадоволених політикою нового проєвропейського прем'єр-міністра країни Дональда Туска, який переміг на недавніх виборах.

Теги: Польща Дональд Туск політика

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