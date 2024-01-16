Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
«Це не кінець, але протест буде призупинено»
Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. Про це заявив Томаш Борковський з Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, пише Reuters.
«Це не кінець, але протест буде призупинено… Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд», – підкреслив він.
Польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку цього місяця. В той самий час перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.
Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україно
Коментарі — 0