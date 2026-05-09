Польські служби взялися за дрон з російськими написами

Безпілотник із камерою виявили неподалік Калінінградської області, місце події оточили силовики

У Польщі неподалік кордону з Росією виявили дрон із написами кирилицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Polsat News.

Інцидент стався у населеному пункті Осека Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з російською Калінінградською областю. Безпілотник знайшли у полі.

За словами речниці місцевої поліції Марти Кабеліс, про підозрілий об’єкт правоохоронців повідомив анонімний свідок. «Повідомлення про це ми отримали від анонімного свідка», – заявила Кабеліс.

Наразі місце події оточили, там працюють відповідні служби. Як повідомляє RMF24, на безпілотнику були написи кирилицею. Також відомо, що пристрій оснащений камерою та не належить до типу дронів, які можна вільно придбати у звичайних магазинах. Польські правоохоронці поки не повідомляли, кому саме може належати дрон та з якою метою його використовували.

