Польські служби взялися за дрон з російськими написами

Єгор Голівець
У Польщі біля кордону РФ виявили дивний безпілотник з камерою
Безпілотник із камерою виявили неподалік Калінінградської області, місце події оточили силовики

У Польщі неподалік кордону з Росією виявили дрон із написами кирилицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника Polsat News.

Інцидент стався у населеному пункті Осека Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з російською Калінінградською областю. Безпілотник знайшли у полі.

За словами речниці місцевої поліції Марти Кабеліс, про підозрілий об’єкт правоохоронців повідомив анонімний свідок. «Повідомлення про це ми отримали від анонімного свідка», – заявила Кабеліс.

Наразі місце події оточили, там працюють відповідні служби. Як повідомляє RMF24, на безпілотнику були написи кирилицею. Також відомо, що пристрій оснащений камерою та не належить до типу дронів, які можна вільно придбати у звичайних магазинах. Польські правоохоронці поки не повідомляли, кому саме може належати дрон та з якою метою його використовували.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше допустив можливість передислокації частини американських військ із Німеччини до Польщі або інших країн східного флангу НАТО. Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова прийняти додатковий американський контингент для посилення безпеки регіону та зміцнення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялось, на тлі рішення Пентагону скоротити військову присутність у Німеччині, Варшава та Вільнюс висловили повну готовність розгорнути американські підрозділи на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що збереження військ США в Європі є критичним для безпеки всього регіону. 

