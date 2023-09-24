Вірменія звинуватила російські ЗМІ у веденні гібридної війни

Керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії помітив, що найгірші пропагандистами російських телеканалів є вірменами

Глава апарату Нікола Пашиняна спростував черговий фейк російського пропагандиста

Керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ у розв’язанні гібридної війни проти Вірменії. Про це посадовець написав на своїй Facebook-сторінці.

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«Здається, у гібридній війні, розв’язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля», – написав Арутюнян.

Так він відреагував на твердження російського пропагандиста Георга Хачатуряна в ефірі телеканалу НТВ про те, що демонстранти, які прорвалися 20 вересня в будівлю уряду Вірменії, нібито натрапили там на американських десантників, які приїхали на навчання.

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«Це абсолютна дезінформація. Жодні протестувальники не штурмували будівлю уряду того дня, і тим паче, жодних американських десантників там не було», – наголосив вірменський чиновник.

У постскриптумі керівник апарату Нікола Пашиняна поставив риторичне запитання: «Як так вийшло, що найгіршими пропагандистами російських телеканалів є вірмени: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Мігранян та інші?».

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабасі. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. Росія відмовилася підтримати Вірменію.

19 вересня у Єревані почалися протести на тлі початку Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабасі. Наступного дня бойові дії в Нагірному Карабасі було припинено.

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Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху та замінити їх на французів та американців.