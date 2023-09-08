Із вулиць прибрали собак і мавп, встановили фонтани: Індія на старті до саміту G20 (фото)
E місті помічені тисячі озброєних співробітників служби безпеки
Сьогодні, 8 вересня, до Нью-Делі в Індії почали прибувати лідери G20. Тут має відбутися саміт «Великої Двадцятки». Про це пише Reuters.
У зв’язку із подією із вулиць індійської столиці прибрали нетрі, мавп і бродячих собак, а підприємства, офіси і школи в центральному діловому і урядовому районі закрили в рамках заходів безпеки, щоб забезпечити безперешкодний перебіг дводенного саміту.
У столиці облаштували місце проведення саміту, фонтани, вазони та ілюмінація з’явилися вздовж головних магістралей. Також у місті помічені тисячі озброєних співробітників служби безпеки.
При цьому агенція відзначає, що зустріч ризикує бути зірваною через глибокі розбіжності через вторгнення РФ в Україну, які можуть зашкодити прогресу в таких питаннях, як продовольча безпека, боргова криза і співпраця в боротьбі зі зміною клімату.
Очікується також, що Захід і його союзники будуть домінувати на саміті. Президент Китаю Сі Цзіньпін пропустить зустріч, замість нього участь у саміті візьме прем'єр-міністр Лі Цянь. Російський президент Володимир Путін також буде відсутній, замість нього в Нью-Делі вже прибув російський міністр закордонних справ Сергій Лавров..
Раніше участь у саміті підтвердили, зокрема, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман і президент Японії Фуміо Кісіда.
Як пише Reuters, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликатиме прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді «закликати» Росію до припинення вторгнення і використати свій вплив, щоб допомогти покласти край війні, повідомила в четвер.
Агенція нагадує, що жорстка позиція щодо війни РФ в Україні не дозволила узгодити жодного комюніке на міністерських зустрічах під час головування Індії в G20 цього року, тому лідерам доведеться шукати обхідні шляхи, якщо це можливо.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка прибула в Нью-Делі напередодні прибуття президента США Джо Байдена, заявила, що Вашингтон готовий працювати з Індією, щоб допомогти підготувати комюніке за підсумками саміту, але це буде непростим завданням.
«Тому я розумію, що це складне завдання - розробити такі формулювання, але я знаю, що учасники переговорів обговорюють це питання і наполегливо працюють над цим, і ми, безумовно, готові працювати з Індією, щоб спробувати розробити комюніке, яке б успішно вирішило цю проблему», – сказала Єллен на брифінгу.
Як заявив журналістам президент Європейської Ради Шарль Мішель, який також вже прибув у Нью-Делі, важко передбачити, чи досягнуть лідери консенсусу щодо декларації, але ЄС підтримає зусилля Індії щодо остаточного комюніке.
Переговірники G20 досягли прогресу з більшості питань, але головним каменем спотикання є формулювання в декларації лідерів щодо війни, повідомили Reuters чотири джерела в індійському уряді.
Західні країни вимагають рішучого засудження вторгнення як умови для згоди на Делійську декларацію. Індія запропонувала, щоб G20, засуджуючи страждання, спричинені російським вторгненням, також відобразила думку Москви і Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики.
Як повідомлялося, на саміті G20 Африканському союзу буде надано членство нарівні з ЄС.
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