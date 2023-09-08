Головна Світ Політика
search button user button menu button

Із вулиць прибрали собак і мавп, встановили фонтани: Індія на старті до саміту G20 (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із вулиць прибрали собак і мавп, встановили фонтани: Індія на старті до саміту G20 (фото)
Зустріч ризикує бути зірваною через глибокі розбіжності через вторгнення РФ в Україну
фото: Reuters

E місті помічені тисячі озброєних співробітників служби безпеки

Сьогодні, 8 вересня, до Нью-Делі в Індії почали прибувати лідери G20. Тут має відбутися саміт «Великої Двадцятки». Про це пише Reuters.

У зв’язку із подією із вулиць індійської столиці прибрали нетрі, мавп і бродячих собак, а підприємства, офіси і школи в центральному діловому і урядовому районі закрили в рамках заходів безпеки, щоб забезпечити безперешкодний перебіг дводенного саміту.

У столиці облаштували місце проведення саміту, фонтани, вазони та ілюмінація з’явилися вздовж головних магістралей. Також у місті помічені тисячі озброєних співробітників служби безпеки.

При цьому агенція відзначає, що зустріч ризикує бути зірваною через глибокі розбіжності через вторгнення РФ в Україну, які можуть зашкодити прогресу в таких питаннях, як продовольча безпека, боргова криза і співпраця в боротьбі зі зміною клімату.

5 фото
На весь екран

Очікується також, що Захід і його союзники будуть домінувати на саміті. Президент Китаю Сі Цзіньпін пропустить зустріч, замість нього участь у саміті візьме прем'єр-міністр Лі Цянь. Російський президент Володимир Путін також буде відсутній, замість нього в Нью-Делі вже прибув російський міністр закордонних справ Сергій Лавров..

Раніше участь у саміті підтвердили, зокрема, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман і президент Японії Фуміо Кісіда.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликатиме прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді «закликати» Росію до припинення вторгнення і використати свій вплив, щоб допомогти покласти край війні, повідомила в четвер.

Агенція нагадує, що жорстка позиція щодо війни РФ в Україні не дозволила узгодити жодного комюніке на міністерських зустрічах під час головування Індії в G20 цього року, тому лідерам доведеться шукати обхідні шляхи, якщо це можливо.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка прибула в Нью-Делі напередодні прибуття президента США Джо Байдена, заявила, що Вашингтон готовий працювати з Індією, щоб допомогти підготувати комюніке за підсумками саміту, але це буде непростим завданням.

«Тому я розумію, що це складне завдання - розробити такі формулювання, але я знаю, що учасники переговорів обговорюють це питання і наполегливо працюють над цим, і ми, безумовно, готові працювати з Індією, щоб спробувати розробити комюніке, яке б успішно вирішило цю проблему», – сказала Єллен на брифінгу.

Як заявив журналістам президент Європейської Ради Шарль Мішель, який також вже прибув у Нью-Делі, важко передбачити, чи досягнуть лідери консенсусу щодо декларації, але ЄС підтримає зусилля Індії щодо остаточного комюніке.

Переговірники G20 досягли прогресу з більшості питань, але головним каменем спотикання є формулювання в декларації лідерів щодо війни, повідомили Reuters чотири джерела в індійському уряді.

Західні країни вимагають рішучого засудження вторгнення як умови для згоди на Делійську декларацію. Індія запропонувала, щоб G20, засуджуючи страждання, спричинені російським вторгненням, також відобразила думку Москви і Пекіна про те, що форум не є місцем для геополітики.

Як повідомлялося, на саміті G20 Африканському союзу буде надано членство нарівні з ЄС.

Теги: міністр саміт путін Сергій Лавров криза Індія Еммануель Макрон президент Вашингтон безпека Олаф Шольц Сі Цзіньпін Ріші Сунак G20

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова
Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим
Вчора, 13:54
Якщо Путін ухвалить новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює
Зустріч Ердоган із Путіним: турецькі ЗМІ повідомили деталі майбутньої розмови
4 вересня, 11:43
Індія н хоче більше співпрацювати із Росією
Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти
2 вересня, 17:48
Макрон виступив проти нової політики Шольца у галузі енергетики
«Історична помилка»: Макрон розкритикував енергетичну політику Німеччини
29 серпня, 08:26
Смерть Пригожина була б вигідна Кремлю
«Смерть Пригожина не є сюрпризом»: Sky News розкрив ймовірний задум Кремля
23 серпня, 21:42
До БРІКС може бути запрошено одразу кілька країн – Financial Times
До БРІКС може бути запрошено одразу кілька країн – Financial Times
21 серпня, 03:58
Марк Рютте додав фото з зустрічі з президентом України
Зеленський у Нідерландах проводить зустріч із прем'єром Рютте
20 серпня, 14:26
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
18 серпня, 15:32
Володимир Зеленський: «Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі»
Зеленський повідомив важливі новини про відновлення судноплавства
16 серпня, 22:12

Політика

Зернова угода: ООН веде таємні переговори із Путіним
Зернова угода: ООН веде таємні переговори із Путіним
Із вулиць прибрали собак і мавп, встановили фонтани: Індія на старті до саміту G20 (фото)
Із вулиць прибрали собак і мавп, встановили фонтани: Індія на старті до саміту G20 (фото)
Естонія пропонує п’ятьом країнам запровадити спільне торгівельне ембарго проти РФ
Естонія пропонує п’ятьом країнам запровадити спільне торгівельне ембарго проти РФ
Румунія посилить заходи захисту населення навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ
Румунія посилить заходи захисту населення навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ
США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі
США планують прийняти закон про розміщення військ НАТО в Чорному морі
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
17K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
12K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
9302
Німеччина шукає нові можливості для прийому біженців
8933
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту