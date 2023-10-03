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Вірменія погодилась арештувати Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вірменія погодилась арештувати Путіна
За ратифікацію проголосували 58 депутатів від правлячої фракції «Гражданский договор»
фото: newsarmenia.am

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду

 

Сьогодні, 3 жовтня, Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це пише News Armenia.

Відповідне рішення підтримали 60 депутатів, 22 виступили проти. Для схвалення проєкту необхідно було 54 голоси.

Перед голосуванням дві опозиційні фракції заявили, що голосуватимуть проти.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та зявила, що цей крок «матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин».

Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання щодо ставлення РФ до ратифікації Вірменією Римського статуту, заявив: «Безумовно, це не те, що ми вітаємо. Але Вірменія - суверенна держава, і ми, звичайно, сподіваємося, що подібні рішення не негативно впливатимуть на наші двосторонні відносини, тому що тут йдеться саме про статут, який ми не визнаємо, ми не є його учасниками, але ці рішення є для нас надзвичайно ворожими».

Римський статут Міжнародного Кримінального Суду – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Ухвалений на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року та набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав. Але ратифікували 122 держави. Статут встановлює коло діяльності, юрисдикцію і структуру суду.

Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Проте в ході переговорів були розглянуті для внесення й інші злочини, зокрема екоцид.

Раніше повідомлялося, що політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ.

Нагадаємо, у березні Конституційний суд Вірменії визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року, такими, що відповідають Конституції Республіки Вірменія  і таким чином підтримав ордер на арешт російського диктатора Володмира Путніа, який видав МКС. Це означає, що влада Вірменії буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна та Марію Львову-Бєлову, щодо яких Міжнародний кримінальний суд виписав ордери на арешт.

Як повідомлялося, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

Теги: Міжнародний суд ООН арешт путін Римський статут Вірменія

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