Союзники вдарили по Ірану новими санкціями

Економічні обмеження спрямовані проти причетних до насильницького придушення протестів в Ірані

Європейський союз, США, Велика Британія і Канада запровадили нові санкції проти Ірану напередодні річниці смерті іранської дівчини курдського походження Махси Аміні, що призвела до кількамісячних антиурядових протестів, які часто жорстоко придушувалися. Про це пише Reuters.

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22-річна Аміні померла 16 вересня минулого року після того, як була заарештована за нібито нехтування законами шаріату. Смерть дівчини спричинила тривалі антиурядові протести, які стали найбільшим виступом проти іранського режиму за останні роки.

США, Велика Британія і Канада, разом із ЄС, оголосили про низку санкцій проти Ірану, посилаючись на широкомасштабне і часто насильницьке придушення протестів після смерті Аміні.

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«Трагічна смерть Махси під вартою так званої «поліції моралі» Ірану викликала демонстрації по всьому Ірану, які зіштовхнулися з невимовним насильством, масовими арештами, системними перебоями в роботі інтернету і цензурою з боку іранського режиму», – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, додаючи, що Канада, Австралія та інші партнери також запроваджують санкції цього тижня.

Міністерство фінансів США повідомило, що запровадило санкції проти понад двох десятків осіб та організацій, пов'язаних із насильницьким придушенням протестів, тиском на інакомислення та обмеженням доступу до інтернету.

Зокрема, санкції стосуються 29 осіб і груп, включаючи 18 ключових членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і правоохоронних органів Ірану, а також керівника тюремних організацій країни. Крім того, обмеження спрямовані проти чиновників, причетних до інтернет-блокади Ірану, а також кількох ЗМІ.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що найближчими днями Вашингтон запровадить ще більше санкцій.

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Велика Британія також оголосила про санкції, спрямовані проти іранських високопосадовців, відповідальних за виконання закону про обов'язкове носіння хіджабу в Тегерані, зокрема проти міністра культури Ірану, його заступника, мера Тегерана і речника іранської поліції.

У новому пакеті санкцій Канади перераховані обмеження проти шести осіб. Серед них, зокрема, члени КВІР і Вищої ради з питань культурної революції.

Водночас Рада ЄС повідомила, що новий пакет санкцій стосується чотирьох фізичних та шести юридичних осіб, відповідальних за порушення прав людини в Ірані. Зокрема, до нього увійшли заступник головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції, керівники поліції іранських провінцій Мазандаран і Фарс, а також чотири в’язниці, іранське інформаційне агентство Tasnim News і Вища рада з питань кіберпростору Ірану.

Нагадаємо, що США вирішили розблокувати підсанкційні 6 млрд доларів Ірану з метою забезпечити можливість обміняти п'ятьох ув'язнених американців на п'ятьох іранців.