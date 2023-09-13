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Конгрес США анонсував початок процедури імпічменту Байдена: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес США анонсував початок процедури імпічменту Байдена: деталі
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Спікер Палати представників повідомив, що існують «серйозні та підтверджені» обвинувачення, що стосуються поведінки президента

Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, повідомляє BBC.

За даними Маккарті, розслідування буде спрямоване на «звинувачення у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції», що стосуються президента США.

Спікер Палати представників повідомив, що існують «серйозні та підтверджені» обвинувачення, що стосуються поведінки президента.

«Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури», – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників стосовно можливого імпічменту Байдена. Якщо таке голосування отримає підтримку простої більшості голосів, то може відбутися подальший розгляд цього питання в Сенаті.

Республіканці розпочали розслідування щодо президента ще з того часу, коли вони отримали контроль над Палатою представників у січні. Наразі в рамках цих слухань не було знайдено конкретних доказів незаконної поведінки Байдена.

Однак республіканці в Палаті представників повідомили, що вони зосереджуватимуть своє розслідування на можливих злочинних діях сина Байдена, Гантера Байдена, у контексті його закордонних комерційних операцій.

Зараз Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням у зв'язку з можливими порушеннями податкового законодавства, пов'язаними із його міжнародною комерційною діяльністю.

Нагадаємо, що вже у 2021 році Конгрес США вже вносив подання про імпічмент Байдену, однак тоді справа закінчилась нічим.

Раніше імпічмент був оголошений колишньому президенту США Дональду Трампу. Під час голосування за імпічмент підтримали 232 законодавці, проти - 197.

Теги: США імпічмент розслідування

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