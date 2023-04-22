У Бєлгороді на місці вибуху авіабомби знайдено ще одну: вона не розірвалась (відео)

За мешканцями вже виїхали 90 автобусів

Впродовж двох днів у центрі міста бомбу ніхто не помітив

На вулиці Шаландіна в Бєлгороді знайшли нерозірвану авіабомбу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначимо, що саме в цьому районі розірвалась авіабомба, яку окупанти загубили по дорозі до Харкова.

Впродовж двох днів у центрі міста бомбу ніхто не помітив.

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У місті оголосили термінову евакуцію 17 багатотоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. Лише за попередніми підрахунками, загарбникам доведеться вивезти понад 3000 місцевих жителів.

За мешканцями вже виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

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Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.