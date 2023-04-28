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РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують
Росія намагається підняти вмираючу економіку завдяки валянкової галузі промисловості
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уряд держави-агресорки вважає, що пільги на валянки – це саме те, чого потребує Росія

Влада країни-терористки Росії надала виробникам валянок відстрочку за всіма видами податків та страхових внесків. Про це повідомили російські ЗМІ.

Відповідне рішення уряду підписав прем'єр країни Михайло Мішустін. Також виробники валянок на РФ зможуть взяти розстрочку цих платежів на три роки.

Постанова уряду країни-терористки
Постанова уряду країни-терористки

«Виробники такого взуття залежать від сезонних поставок вовни. Стрижка овець починається у травні, таким чином, рентабельне виробництво продукції можливе з липня по грудень, а час масового попиту на їхню продукцію припадає на вересень-грудень», – йдеться у постанові

За це громадяни держави-агресорки почали висміювати та критикувати діючий уряд. Росіяни волають, що це «саме ті реформи, які потрібні державі».

  • «Реформи, які ми заслужили»;
  • «Валянки настільки затребуваний продукт? Ще й рентабельний?»;
  • «Вогонь! Зараз доходи від експорту валянок перекриють доходи від нафти";
  • «Це щоб генерал Мороз не задушив?».
РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують фото 1

Рішення прокоментували вже і у Верховній Раді України.

«Не всі новини з РФ погані. За повідомленням росКМ, російські виробники валенок отримають податкову відстрочку, що напевно повинно привернути до валенкової галузі значні додаткові інвестиції», – написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що економіка Росії починає зазнавати краху. Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло Москві величезні прибутки, проте ці дні минули. Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу. 

За оцінками західних ЗМІ, Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік. Покривати витрати, які постійно зростають, Кремль вирішив шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого «суверенного фонду добробуту». 

Теги: росія росіяни

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