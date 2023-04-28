РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують

Уряд держави-агресорки вважає, що пільги на валянки – це саме те, чого потребує Росія

Влада країни-терористки Росії надала виробникам валянок відстрочку за всіма видами податків та страхових внесків. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Відповідне рішення уряду підписав прем'єр країни Михайло Мішустін. Також виробники валянок на РФ зможуть взяти розстрочку цих платежів на три роки.

Постанова уряду країни-терористки

«Виробники такого взуття залежать від сезонних поставок вовни. Стрижка овець починається у травні, таким чином, рентабельне виробництво продукції можливе з липня по грудень, а час масового попиту на їхню продукцію припадає на вересень-грудень», – йдеться у постанові

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За це громадяни держави-агресорки почали висміювати та критикувати діючий уряд. Росіяни волають, що це «саме ті реформи, які потрібні державі».

«Реформи, які ми заслужили»;

«Валянки настільки затребуваний продукт? Ще й рентабельний?»;

«Вогонь! Зараз доходи від експорту валянок перекриють доходи від нафти";

«Це щоб генерал Мороз не задушив?».

Рішення прокоментували вже і у Верховній Раді України.

«Не всі новини з РФ погані. За повідомленням росКМ, російські виробники валенок отримають податкову відстрочку, що напевно повинно привернути до валенкової галузі значні додаткові інвестиції», – написав голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що економіка Росії починає зазнавати краху. Перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло Москві величезні прибутки, проте ці дні минули. Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу.

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За оцінками західних ЗМІ, Росія може фінансувати війну в Україні принаймні ще рік. Покривати витрати, які постійно зростають, Кремль вирішив шляхом підвищення податків для великого бізнесу і витрачання запасів так званого «суверенного фонду добробуту».