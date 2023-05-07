У Туреччині сталася масштабна автокатастрофа: є загиблі (фото, відео)

Водій вантажівки не впорався з керуванням

В аварію потрапили 12 автомобілів

У суботу 6 травня в турецькому районі Белен провінції Хатай трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. У результаті загинули 12 людей, ще 31 людина – поранена. Про це Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu.

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Вантажівка, водій якої, як припускають правоохоронці, не впорався з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в 11 транспортних засобів: дев'ять легкових автомобілів і два мікроавтобуси. Як пише агентство, машини стояли на узбіччі, чекаючи проводів солдата.

Медики повідомили про загибель 12 потерпілих, ще 31 особа отримала поранення, троє – у тяжкому стані.

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Зазначається, що на місці автокатастрофи працювали 22 машини «швидкої» та пожежники.

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У Туреччині в автокатастрофі загинули 12 людей фото: Anadolu

Нагадаємо, у Хмельницькому водій на пішохідному переході збив працівницю поліції та двох військовослужбовців. Унаслідок аварії один з постраждалих чоловіків загинув.

Як повідомлялося, 11 квітня у польському Мисловіце на трасі А4 зіткнулися два мікроавтобуси. Один із них перевозив українців.

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До слова, 8 квітня у Молдові перекинувся пасажирський автобус, що прямував із Кишинева до Києва. Внаслідок ДТП ушпиталили дев'ять осіб.