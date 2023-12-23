Міністр оборони Італії закликав знайти політичний вихід з війни в Україні

Гвідо Крозетто підкреслив необхідність відновлення того, що було до війни, та вирішення тих питань, які не можна вирішити за допомогою зброї

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що настала пора розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Російської Федерації. Про це повідомляє ANSA.

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«Війна триває вже майже два роки, і я вважаю, що поряд і паралельно з військовою участю і підтримкою України, важливо йти шляхом, який веде до політичного рішення», – заявив Крозетто.

Він підкреслив необхідність відновлення того, що було до війни, та вирішення тих питань, які не можна вирішити за допомогою зброї, іншими, більш мирними засобами.

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«Те, що не може бути досягнуто військовим шляхом – а до цього часу ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і консолідації кордону, який заблокував російську атаку - може бути досягнуто шляхом відкриття дипломатичного і політичного фронту, щоб спробувати досягти того ж результату за допомогою мирних переговорів», – додав міністр.

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважав, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

До слова, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.