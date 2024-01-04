Кулеба розповів, чи має Україна «план Б» у разі припинення допомоги Заходу

Кулеба: «Ми маємо повну віру у «план А»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у «план А» щодо військової підтримки від західних країн і не має жодної альтернативи («плану Б») у випадку її припинення. Про це Кулеба в інтерв’ю кореспондентці CNN Кріштін Аманпур.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час запитання про наявність «плану Б» для урегулювання можливої нестачі зброї, яку Україна не зможе отримати від західних країн, Кулеба підкреслив: «У нас немає «плану Б». Ми маємо повну віру у «план А».

«Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами. І як правильно сказав генсек (НАТО, – ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу», – сказав Кулеба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава МЗС пояснив, що в разі «теоретичної перемоги» РФ в Україні «інші лідери в усьому світі матимуть спокусу піти слідами Росії», і це вимагатиме від Сполучених Штатів «набагато, набагато вищої ціни».

«Ті, хто у своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу», – пояснив глава МЗС.

«Тож якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в «план А», ми працюємо над «планом А», і ми його втілимо», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, уже 30 грудня у міністерства оборони США мали закінчитися кошти на заміну зброї, відправленої в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.