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Лукашенко розповів, чому боїться мобільних телефонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Лукашенко розповів, чому боїться мобільних телефонів
За словами Лукашенка, він розмовляє мобільним телефоном близько однієї хвилини на місяць
фото з відкритих джерел

Президент Білорусі користується створеним спеціально для нього закритим видом зв'язку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що майже не користується сучасними технологіями, зокрема мобільним зв'язком, бо боїться стати об'єктом стеження. Про це пише газета «Наша ніва».

На зустрічі з робітниками китайського заводу Geely, який розташований поблизу білоруського міста Борисова, він заявив, що мобільний телефон щомиті контролює людину.

«Дехто з нас ображається: немає свободи слова, чогось не вистачає. Мобільний телефон контролює вас щомиті, коли ви носите його в кишені. З цим телефоном можна знищити будь-яку людину», – сказав Лукашенко.

За словами президента Білорусі, він розмовляє мобільним телефоном близько однієї хвилини на місяць. Він додав, що користується лише створеним спеціально для нього закритим видом зв'язку.

«Наші хлопці винайшли особливе з’єднання. Зв'язок закритий, телефонів кілька десятків», – розповів Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до закону про президента, які, серед іншого, надають йому імунітет, довічну охорону та право на державну нерухомість після відставки.

Раніше Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ.

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Теги: Олександр Лукашенко телефон президент

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