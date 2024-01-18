Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну
фото з відкритих джерел

Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів

Сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня. Про це повідомляє The New York Times.

Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18. Тепер він має бути схвалений у Палаті представників, після чого піде на підпис Джо Байдену.

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.

Зазначається, що це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.

Лідери Палати представників раніше оголосили, що вони проголосують за продовження фінансування вже до вечора 18 січня (за американським часом).

Для спікера палати, республіканця Майка Джонсона це голосування стане тестом на те, чи зберігає він підтримку своїх однопартійців – вони, зокрема представники ультраправого крила, раніше критикували недостатні бюджетні скорочення.

Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.

 Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Теги: фінансування президент транспорт Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку»
Білий дім повідомив про хід переговорів з республіканцями щодо допомоги Україні
21 грудня, 2023, 04:51
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву
Китай чинить військовий й економічний тиск на майбутні вибори в Тайвані – ЗМІ
4 сiчня, 06:30
Першого міністра країни Хамзу Юсуфа звинуватили у «зраді» України через скорочення фінансування для підтримки біженців
Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло – Daily Record
5 сiчня, 20:40
На Всесвітньому економічному форумі Зеленський «виголосить промову та зустрінеться з керівниками компаній»
Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі
9 сiчня, 17:56
Проект «Арктик ЗПГ-2» тепер «розвиватиметься» вже без іноземних інвесторів
Три країни «кинули» Росію і не фінансуватимуть її великий газовий проєкт – ЗМІ
25 грудня, 2023, 09:59
Масштабна та якісна підготовка операторів БПЛА потребує змін в нормативах Міноборони та втілення відповідних державних стандартів
Мільйон дронів. Хто ж ними керуватиме?
23 грудня, 2023, 10:54
Прем'єр-міністр Естонії вважає, її план щодо фінансування України є амбітним для деяких членів НАТО
Естонія пропонує щорічно направляти Україні €120 млрд
Вчора, 20:09
Фрідріх Мерц розповів, яку помилку щодо біженців допустила Німеччина
Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців
11 сiчня, 11:25
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
Президент Румунії Йоганніс готовий поборотися за крісло президента Європейської ради
11 сiчня, 10:11

Соціум

Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну
Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну
Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією
Білий дім занепокоєний кардинальними змінами загроз від КНДР через співпрацю з Росією
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
Путін гарантує окупантам безплатні «гідні» похорони
Путін гарантує окупантам безплатні «гідні» похорони
Польща ухвалила важливе рішення щодо підтримки українських біженців
Польща ухвалила важливе рішення щодо підтримки українських біженців
Естонія вирішила вигнати з країни главу російської церкви
Естонія вирішила вигнати з країни главу російської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
34K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
24K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
22K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
12K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua