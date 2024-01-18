Сенат США ухвалив законопроєкт для запобігання шатдауну

Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів

Сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня. Про це повідомляє The New York Times.

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Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18. Тепер він має бути схвалений у Палаті представників, після чого піде на підпис Джо Байдену.

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.

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Зазначається, що це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.

Лідери Палати представників раніше оголосили, що вони проголосують за продовження фінансування вже до вечора 18 січня (за американським часом).

Для спікера палати, республіканця Майка Джонсона це голосування стане тестом на те, чи зберігає він підтримку своїх однопартійців – вони, зокрема представники ультраправого крила, раніше критикували недостатні бюджетні скорочення.

Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.