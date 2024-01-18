«Коли жінку ґвалтують – не слушний час для перемовин». Глава МЗС Польщі вразив промовою

Глава МЗС Польщі запропонував політикам пожертвувати кошти на автівки для ЗСУ

Міністр закордонних справ та ексочільник Міноборони Польщі Радослав Сікорський виступив із промовою на підтримку України під час зустрічі політиків у Давосі. Там у межах Всесвітнього економічного форуму пройшов традиційний приватний захід «Український сніданок». Учасники обговорили виклики, що стоять перед Україною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спершу глава МЗС Польщі запропонував присутнім на події пожертвувати кошти на автівки для ЗСУ: «Що стосується тих зусиль, які ми в Польщі робимо – якщо у вас є, я звертаюся до всіх тут, зайві $10 тис. і ви хочете їх витратити на пікап, це буде доставлено просто на лінію фронту в Україні тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед провідних тем «Українського сніданку» були переговори України з державою-агресором РФ. Сікорський рішуче переконаний, що роздумувати над цим питанням може винятково Україна, адже саме на її території Росія нині чинить злочини та звірства, а також саме українці переживають ворожі напади та терор.

«Що стосується переговорів, дозвольте поділитися одним із законів Сікорського про зовнішню політику: ніколи немає нестачі кишенькових Чемберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити. Я зараз ризиковане порівняння скажу, але коли жінку ґвалтують, то це не слушний час казати їй «не розпалюй конфлікт» чи «іди на переговори», ви маєте допомогти їй. Отже, що відбувається на окупованих територія, що відбувається з українськими громадянами, яких силоміць русифікують, яких катують, у кого викрадають дітей – це жертви, які роблять українці, а не ми, отже лише Україна має виносити тут судження», – наголосив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Зауважимо, український ланч у Давосі є найвидатнішим щорічним міжнародним зібранням за межами України, де світова еліта обговорює політичні та економічні проблеми України. Традиційний приватний захід проводять у межах Всесвітнього економічного форуму з 2005 року з метою винесення України на міжнародний порядок денний та об'єднання українських та міжнародних лідерів.

Цьогоріч у ньому взяли участь: президент Польщі Анджей Дуда, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, професор історії та світової політики Єльського університету Тімоті Снайдер, перша віцепрем'єрка – міністр економіки України Юлія Свириденко та інші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, Польща розмірковує про те, як дати Україні більше боєприпасів. За словами Сікорського, новий уряд Польщі вивчає можливості збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки, працюючи над новим пакетом допомоги Україні. До того ж Польща говорить союзникам про те, що вартість стримування Росії у випадку, якщо вона завоює Україну, зросте. І вона буде набагато більшою, ніж вартість постачання Києву зброї для ефективного захисту від її акту агресії.

Раніше Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна. На його думку, вони можуть бути катастрофічними насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США. Глава МЗС підкреслив, що американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги Україні, який допоможе вести оборону від РФ.

Нагадаємо, у січні новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відвідав Київ. Це був його перший закордонний візит.