Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus

Йоахім Гаук зауважив, що не існує міжнародних обмежень, які б забороняли надання збройної підтримки жертві агресії

Експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Про це інформує Bild.

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Під час відповіді на питання щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні, Гаук зауважив, що не існує міжнародних обмежень, які б забороняли надання збройної підтримки жертві агресії.

«Ось чому нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити - використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних «якщо» і «але». Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав», – сказав він.

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Колишній президент додав, що чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен подумати, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного миру.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.



Нагадаємо, німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні.

Нагадаємо, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.