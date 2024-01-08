Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus

Діана Гасюк
glavcom.ua
Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus
фото з відкритих джерел

Йоахім Гаук зауважив, що не існує міжнародних обмежень, які б забороняли надання збройної підтримки жертві агресії

Експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Про це інформує Bild.

Під час відповіді на питання щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні, Гаук зауважив, що не існує міжнародних обмежень, які б забороняли надання збройної підтримки жертві агресії.

«Ось чому нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити - використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних «якщо» і «але». Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав», – сказав він.

Колишній президент додав, що чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен подумати, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного миру.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus.
 
Нагадаємо, німецький уряд у четвер, 4 січня, оновив перелік військової допомоги, яка була надана Україні. 

Нагадаємо, через війну в Україні Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї. До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро, встановивши новий рекорд.

Попередній максимум у 9,35 млрд євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%. Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 млрд євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

Теги: росія експорт рекорд Україна президент Олаф Шольц перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін уявляв....
Тепер Путін має вигляд ще більшого лузера
15 грудня, 2023, 07:38
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає зняти санкції ЄС із бізнесмена та байкера Йозефа Гамбалка
Фіцо вимагає зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного з пропутінською організацією
17 грудня, 2023, 18:43
Комунальник у Якутії наряджає ялинку
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
22 грудня, 2023, 15:02
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому мобілізація в Україні настільки важлива
2 сiчня, 00:50
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак обговорив посилення української ППО з радником прем'єра Британії
5 сiчня, 02:20
Заступниця міністра зазначила, що впровадженню податкових ставок передуватимуть перемовини з бізнесом
Мінфін розглядає перехід до польської моделі «спрощенки»
5 сiчня, 15:39
Пожежі сталися не тільки на діючих заводах, а й на тих, що тільки будуються
Металургійні підприємства у Росії накрила хвиля пожеж – Reuters
5 сiчня, 18:41
На думку розвідника, на фронт необхідно посилати молодь
Розвідник розповів, чого українській армії не вистачає для перемоги над Росією
24 грудня, 2023, 16:39
До берега на території України прибився понтонний міст, який слугував росіянам переправою
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
Вчора, 13:09

Політика

Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus
Експрезидент Німеччини розкритикував уряд країни щодо надання Україні ракет Taurus
Штаб Байдена озвучив головну тему президентської виборчої кампанії
Штаб Байдена озвучив головну тему президентської виборчої кампанії
Єврораду очолить Орбан? Шарль Мішель зробив заяву
Єврораду очолить Орбан? Шарль Мішель зробив заяву
Спікер Палати представників США назвав умови для схвалення допомоги Україні до лютого
Спікер Палати представників США назвав умови для схвалення допомоги Україні до лютого
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
Італія пропонує створити в ЄС нову миротворчу силу
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
62K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
48K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
41K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
37K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
33K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України

Новини

Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
6 сiчня, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
6 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua