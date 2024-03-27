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Посли ЄС погодили компромісний варіант «митного безвізу» для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посли ЄС погодили компромісний варіант «митного безвізу» для України
За компромісну угоду тепер має проголосувати Європарламент
фото з відкритих джерел

Ухвалене рішення забезпечить «збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС»

Посли країн Європейського Союзу підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною. Домовленість передбачає нові обмеження. Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

Як зазначено в повідомленні, ухвалене рішення забезпечить «збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС». Тепер за цей компроміс має проголосувати Європарламент. 

Посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода із, зокрема, Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік.

Зокрема, ідею щодо врахування показників 2021 року критикували Україна, Німеччина, Нідерланди та країни Балтії.

Раніше стало відомо, що посли Європейського союзу мали обговорити обмеження щодо імпорту української сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

Як повідомлялося, Україні вдалося домовитися з Європейською комісією про обмеження імпорту сільгосппродукції з Росії та Білорусі до країн – членів ЄС. Відповідну заборону Єврокомісія може ухвалити вже у квітні.

До слова, білоруська деревина, на яку Євросоюз наклав санкції у березні 2022 року, потрапляє на ринок ЄС через Польщу за підробними документами.

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Теги: Європейський союз посол торгівля імпорт фермер

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