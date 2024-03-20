Євросоюз наблизився до продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік

ЄС досягнув попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України

Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС. Про це йдеться на сайті парламенту.

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За домовленістю тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Відповідно до рішення, Єврокомісія зможе вжити швидких дій та запровадити будь-які необхідні заходи, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС.

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Регламент також передбачає екстрене гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши овес, кукурудзу, крупи та мед.

Євродепутати також домоглися від Єврокомісії твердих зобов'язань вжити заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Базовим періодом для активації екстреного гальма будуть 2022 та 2023 роки, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за ці два роки, тарифи будуть запроваджені знову.

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Переговірники від Європарламенту також запевнили, що Єврокомісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 – у разі досягнення тригерних рівнів для автоматичних захисних заходів.

Тепер і Європарламент, і Рада ЄС повинні будуть дати остаточне «зелене світло» цій домовленості.

Нинішній пільговий режим з Україною спливає 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цього терміну.

Як повідомлялося, польські аграрії 20 березня 2024 року проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Раніше стало відомо, що Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі.

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.