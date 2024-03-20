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Євросоюз наблизився до продовження торговельних пільг для України з обмеженнями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз наблизився до продовження торговельних пільг для України з обмеженнями
Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік
фото з відкритих джерел

ЄС досягнув попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України

Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС. Про це йдеться на сайті парламенту.

За домовленістю тимчасове призупинення ввізних мит та квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

Відповідно до рішення, Єврокомісія зможе вжити швидких дій та запровадити будь-які необхідні заходи, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС.

Регламент також передбачає екстрене гальмо для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме м'яса птиці, яєць та цукру.

Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши овес, кукурудзу, крупи та мед. 

Євродепутати також домоглися від Єврокомісії твердих зобов'язань вжити заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України. 

Базовим періодом для активації екстреного гальма будуть 2022 та 2023 роки, а це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за ці два роки, тарифи будуть запроваджені знову.

Переговірники від Європарламенту також запевнили, що Єврокомісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 – у разі досягнення тригерних рівнів для автоматичних захисних заходів.

Тепер і Європарламент, і Рада ЄС повинні будуть дати остаточне «зелене світло» цій домовленості. 

Нинішній пільговий режим з Україною спливає 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цього терміну.

Як повідомлялося, польські аграрії 20 березня 2024 року проводять великий страйк, у межах якого блокада доріг і протести. Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від Європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Раніше стало відомо, що Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі.

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

Читайте також: Зерновий конфлікт Польщі та України. Щось тут не так
Теги: зерно Європейський союз обмеження торгівля імпорт

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