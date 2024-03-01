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Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія заморожує активи фігурантів санкційного списку та забороняє їм в'їзд і виїзд
фото з відкритих джерел

До санкційного списку увійшли 106 фізичних і 88 юридичних осіб

Федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це йдеться на його офіційному сайті.

Швейцарська влада, відповідно до рішення, додає до санкційного списку ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Серед них причетні до виробництва ракет, безпілотників, систем протиповітряної оборони та інших товарів військового призначення. Також у списку згадані російські компанії і фізичні особи, причетні до постачання оборонного обладнання з Північної Кореї, судді та держслужбовці з окупованих Росією територій України, та причетні до насильницького викрадення українських дітей.

Активи фігурантів санкційного списку у Швейцарії мають бути заморожені, а на відповідних фізичних осіб поширюються заборони на в'їзд і виїзд. Додатково країна запровадила обмежувальні заходи у сфері торгівлі, спрямовані на запобігання отримання Росією секретних товарів і технологій для своєї армії – зокрема заборону на експорт товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.

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Теги: росія санкції експорт Швейцарія Європейський союз

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