Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

До санкційного списку увійшли 106 фізичних і 88 юридичних осіб

Федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це йдеться на його офіційному сайті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Швейцарська влада, відповідно до рішення, додає до санкційного списку ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Серед них причетні до виробництва ракет, безпілотників, систем протиповітряної оборони та інших товарів військового призначення. Також у списку згадані російські компанії і фізичні особи, причетні до постачання оборонного обладнання з Північної Кореї, судді та держслужбовці з окупованих Росією територій України, та причетні до насильницького викрадення українських дітей.

Активи фігурантів санкційного списку у Швейцарії мають бути заморожені, а на відповідних фізичних осіб поширюються заборони на в'їзд і виїзд. Додатково країна запровадила обмежувальні заходи у сфері торгівлі, спрямовані на запобігання отримання Росією секретних товарів і технологій для своєї армії – зокрема заборону на експорт товарів подвійного призначення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія ввела санкції проти ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включаючи тих, хто причетний до мереж закупівель, що ухиляються від санкцій. Це організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, та високопоставлених керівників деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, які причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї.